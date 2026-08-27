{"_id":"6a905311f0870489f40ab2f6","slug":"amit-chahal-becomes-president-of-the-auto-rickshaw-welfare-association-rohtak-news-c-17-ali1038-911100-2026-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: अमित चहल बने ऑटो रिक्शा कल्याण संघ के प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: अमित चहल बने ऑटो रिक्शा कल्याण संघ के प्रधान
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:39 PM IST
विज्ञापन
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रोहतक। हरियाणा प्रदेश ऑटो रिक्शा कल्याण संघ ने वीरवार को अमित चहल को जिले का नया प्रधान नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष तस्वीर सिंह टांक ने की। टांक ने चहल से उम्मीद जताई है कि वे जिले के ऑटो चालकों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि चहल निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। किसी भी ऑटो चालक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी चालकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। संवाद
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।