Rohtak News: अमित चहल बने ऑटो रिक्शा कल्याण संघ के प्रधान

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रोहतक। हरियाणा प्रदेश ऑटो रिक्शा कल्याण संघ ने वीरवार को अमित चहल को जिले का नया प्रधान नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष तस्वीर सिंह टांक ने की। टांक ने चहल से उम्मीद जताई है कि वे जिले के ऑटो चालकों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि चहल निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। किसी भी ऑटो चालक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी चालकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। संवाद