Rohtak News: अजय खुंडिया ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:55 AM IST
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नारनौल। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया के सोमवार को नारनौल आगमन पर भाजपा जिला कार्यालय ‘नमो कमल’ में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बैठक जिलाध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव, जिला प्रभारी वरुण श्योरान, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष कर्मवीर खीची और जिला प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में हुई। कार्यकर्ताओं ने खुंडिया को नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दीं। जिलाध्यक्ष ने उनके संगठनात्मक अनुभव की सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने ‘संत कबीर कुटीर’ नामकरण को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया।
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