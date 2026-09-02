Rohtak News: पौधों को अपनाने, उनकी देखभाल की शपथ दिलाई

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रोहतक। राजकीय महिला महाविद्यालय, लाखनमाजरा में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा अपनाएं, शपथ लें अभियान आयोजित हुआ। प्राचार्या इंदु सपरा ने इसका मार्गदर्शन किया। इको क्लब व सामाजिक आउटरीच समिति ने डॉ. प्रदीप मान और परवीन पुनिया के समन्वय में यह अभियान चलाया। प्राचार्या इंदु सपरा ने छात्राओं व संकाय सदस्यों को पौधों को अपनाने, उनकी सुरक्षा व देखभाल की शपथ दिलाई। सभी संकाय सदस्यों ने भी पौधे अपनाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। परिसर में पौधों को टैग किया गया जिससे उनकी पहचान व वृद्धि की निगरानी सुनिश्चित होगी। संवाद