Rewari News: रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, आठवां आरोपी गिरफ्तार

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न्यू आदर्श नगर निवासी मनीष 28 अगस्त की रात बाइक से घर जा रहा था। आत्मप्रकाश अस्पताल के पास काली स्कार्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद विक्रम भान, राहुल, दीपांशु उर्फ मैसी, आदित्य उर्फ माया, कुणाल व अन्य आरोपियों ने पिस्टल, लोहे की रॉड व डंडों से उस पर हमला किया। पुलिस गश्त बाइक को देखकर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए थे।पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्य सात आरोपियों विक्रम भान निवासी मोहल्ला गुर्जरवाड़ा, हैप्पी निवासी मोहल्ला विकास नगर, दीपांशु उर्फ मैसी निवासी मोहल्ला शक्ति नगर रेवाड़ी, विपिन निवासी गांव रोहड़ाई, राहुल, आदित्य उर्फ माया व कुणाल निवासी गांव गोकलगढ़ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो, देसी कट्टा, दो लोहे के हत्थी और डंडा बरामद किया था।