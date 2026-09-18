Rewari News: मांगों को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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यूनियन के जिला प्रधान अशोक कुमार कुंभावास ने कहा कि निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को निर्धारित हितलाभ नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों के पंजीकरण की ऑनलाइन साइट बंद रहती है और 90 दिन के कार्य दिवस की तस्दीक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने मजदूरों के फंड में करीब 1500 करोड़ रुपये के घोटाले का भी आरोप लगाया।जिला सचिव भीम सिंह नांगल तेजू ने ऑनलाइन पंजीकरण साइट खोलने, प्रक्रिया सरल करने और 90 दिन के कार्य दिवस की तस्दीक का अधिकार यूनियन को देने की मांग की। उन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई।सभा में बावल ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया। बन्टी सिंह को प्रधान, आशा देवी को उपप्रधान, प्रभान सिंह को सचिव, सतीश कुमार को खजांची तथा भोलेराम को सदस्य बनाया गया। जिला उपप्रधान पोहप सिंह ने भी संबोधित किया।