Rewari News: तीन दिन बैंक बंद रहने से अटकेंगे काम, कर्मचारी आज से हड़ताल पर

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सतीश बठला, सीपी यादव, अविनाश, अशोक, ईश्वर, बबरूभान, दिनकर, लोकेश, दलीप, योगेश, सुनील बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने समेत उनकी लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान लगातार आकर्षित कराया जा रहा है।कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अन्य सरकारी विभागों में शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है, जबकि बैंक कर्मचारियों से शनिवार को भी काम लिया जाता है। आरबीआई में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था होने के बावजूद अन्य बैंक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।हड़ताल के दौरान शाखाओं में नकद जमा-निकासी, चेक से जुड़े काम, बैंक ड्राफ्ट और अन्य काउंटर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन लेनदेन जैसी सेवाएं उपलब्ध रहने की संभावना है। रविवार को इसी वजह से बैंक खुले हुए थे।