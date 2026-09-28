Rewari News: 42 गांवों के 97 पर्यावरण प्रहरियों को किया सम्मानित

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मुख्य वक्ता सांस्कृतिक अहीरवाल के निदेशक सत्यव्रत शास्त्री रहे, जबकि भगवद् भक्ति आश्रम दड़ौली के स्वामी समर्पणानंद मौजूद रहे। कार्यक्रम में जाटूसाना खंड के 42 गांवों से चयनित 97 पर्यावरण प्रहरियों को सम्मानित किया गया।सत्यव्रत शास्त्री ने कहा कि संस्था पिछले पांच वर्षों से अहीरवाल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। अब तक करीब ढाई हजार गांवों का इतिहास संकलित किया जा चुका है और राजस्थान क्षेत्र के आठ वॉल्यूम प्रकाशित किए गए हैं।उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को पूर्वजों के इतिहास, धार्मिक रीति-रिवाज और सामाजिक परंपराओं से जोड़ना जरूरी है। इसी उद्देश्य से ‘अहीरवाल जानो’ पुस्तिका प्रकाशित की गई है। कार्यक्रम में जिला संयोजक सुरेंद्र माडिया, जिला प्रभारी यशपाल आर्य, खंड संयोजक अनिल यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे।