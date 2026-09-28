Rewari News: डेबिट कार्ड बदलकर रुपये निकालने का आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
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भिवाड़ी। डेबिट कार्ड बदलकर खातों से रुपये निकालने के मामले में भिवाड़ी पुलिस ने आरोपी पलवल निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 फर्जी एटीएम कार्ड और धोखाधड़ी से निकाले गए 2500 रुपये बरामद किए हैं। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि भाटी कॉलोनी निवासी विनीता ने शिकायत दी थी कि 17 सितंबर की शाम वह सेंट्रल मार्केट स्थित एटीएम से रुपये निकालने गई थी। इसी दौरान एक व्यक्ति जबरन एटीएम में घुस आया और उसका कार्ड लेकर पिन पूछ लिया। इसके बाद आरोपी ने असली कार्ड अपने पास रखकर दूसरा कार्ड महिला को दे दिया। कुछ देर बाद महिला के मोबाइल पर 10 हजार और 3500 रुपये निकलने के संदेश आए। महिला वापस एटीएम पहुंची तो आरोपी वहां मौजूद था। शिकायत करने पर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।
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