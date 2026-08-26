Rewari News: चोरी की आरोपी महिला गिरफ्तार, 24 हजार की नकदी बरामद

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गांव चांदनवास निवासी शीला देवी ने 25 अगस्त को शिकायत दी थी कि वह हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गई थीं। वह लाइन में लगी थीं। इसी दौरान एक महिला ने उनके बैग की जिप खोलने का प्रयास किया। संदिग्ध महिला उसके पीछे-पीछे शनि मंदिर और बाबा मोहन राम मंदिर तक गई। दर्शन के बाद बैग जांचने पर उसमें रखे 20 हजार रुपये गायब मिले।मंदिर समिति की मदद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें संदिग्ध महिला बैग से छेड़छाड़ करती दिखाई दी। पुलिस ने आरोपी को रेवाड़ी बस स्टैंड के पास से पकड़ लिया। आरोपी महिला ने एक गारमेंट्स की दुकान से मोतला कलां निवासी एक महिला के बैग से पांच हजार रुपये चोरी करने की बात भी स्वीकार की।पुलिस ने दोनों मामलों में 24,900 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी थाना मॉडल टाउन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नकदी व सामान का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।