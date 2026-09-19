Rewari News: विजेता विद्यार्थी खंड स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग

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रेवाड़ी। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों में शनिवार को हुई भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी अब खंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और तार्किक सोच को विकसित करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों ने निर्धारित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों के भाषण, विषय की समझ, विचारों की स्पष्टता, तार्किक प्रस्तुति, भाषा एवं आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया गया।