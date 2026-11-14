पिट्ठू खेल को नई पहचान दिलाएंगे : लक्की राव

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लक्की राव के मनोनयन की घोषणा बीएमडी फाउंडेशन कार्यालय में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में पिट्ठू खेल को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देने, युवाओं और बच्चों को इससे जोड़ने तथा खेल प्रतिभाओं को उचित मंच उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इस दौरान अरुण कुमार को चरखी दादरी का सचिव, राहुल को चरखी दादरी का उपप्रधान और जोगेंद्र को रेवाड़ी जिले का उपप्रधान नियुक्त किया गया।नवनियुक्त प्रधान लक्की राव सीगड़ा ने एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार, कार्यकारी सचिव सुमित पुनिया, जोन सचिव विकास पुनिया सहित सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में पिट्ठू खेल को नई पहचान दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गांव-गांव में खेल का प्रचार किया जाएगा और स्कूलों व कॉलेजों में प्रतियोगिताएं आयोजित कर नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाएगा।उन्होंने कहा कि पिट्ठू केवल पारंपरिक खेल नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। इससे बच्चों में फुर्ती, एकाग्रता, टीम भावना और अनुशासन विकसित होता है। डिजिटल युग में युवाओं को मोबाइल से दूर कर खेलों से जोड़ना जरूरी है। उनका उद्देश्य खेल के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और नशामुक्त युवा पीढ़ी तैयार करना है।बैठक में जोगेंद्र कपूरी, अरुण कुमार, अमित भोजावास, मोनिका, श्रवण भांडोर ऊंची, अजय, दीपचंद नारनौल, रविंद्र, श्रवण, राहुल दौंगड़ा अहीर, भूपेश, हिमांशी और कशिश सहित खेल सचिव, कोच और रेफरी मौजूद रहे।