ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटना होगा : दिनेश कपूर
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 29 Aug 2026 11:48 PM IST
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रेवाड़ी। हमारा परिवार संस्था की ओर से बावल चौक के पास भार्गव कॉम्पलेक्स में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। इसमें संयोजक दिनेश कपूर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे युद्धस्तर पर निपटना होगा।
मुख्य अतिथि शिक्षाविद प्रो. सीएल सोनी ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धरती का बढ़ता तापमान प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मनुष्य, जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के साथ हिमालयी ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है।
विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य नरेंद्र जोशी और जिला धर्म प्रमुख आचार्य दिलीप शास्त्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों का प्रयोग करने के साथ अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए।
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अध्यक्षता राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के जिला प्रधान दीपेश भार्गव ने की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम में महिला संयोजक सरोज भारद्वाज, उपप्रधान हेमंत ग्रोवर, कुलदीप सोनी, समाजसेवी मनोज गुप्ता, सुदर्शन मेहंदीरत्ता, सत्यव्रत शास्त्री, सतीश भारद्वाज और डॉ. देवेंद्र मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि शिक्षाविद प्रो. सीएल सोनी ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धरती का बढ़ता तापमान प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मनुष्य, जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के साथ हिमालयी ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है।
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विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य नरेंद्र जोशी और जिला धर्म प्रमुख आचार्य दिलीप शास्त्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों का प्रयोग करने के साथ अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए।
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अध्यक्षता राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के जिला प्रधान दीपेश भार्गव ने की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम में महिला संयोजक सरोज भारद्वाज, उपप्रधान हेमंत ग्रोवर, कुलदीप सोनी, समाजसेवी मनोज गुप्ता, सुदर्शन मेहंदीरत्ता, सत्यव्रत शास्त्री, सतीश भारद्वाज और डॉ. देवेंद्र मौजूद रहे।