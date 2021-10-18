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Rewari News: पंचायत चुनाव के लिए वार्डवार आरक्षण की लॉटरी संपन्न

Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:48 AM IST
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Ward-wise reservation lottery for Panchayat elections concluded
भिवाड़ी। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए वार्डवार आरक्षण की लॉटरी बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में संपन्न हुई। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए विभिन्न वर्गों का आरक्षण तय किया गया।
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पंचायत समिति प्रधान पद के लिए किशनगढ़ बास में सामान्य महिला, कोटकासिम में सामान्य, तिजारा में अन्य पिछड़ा वर्ग, टपुकड़ा में सामान्य, मुंडावर में सामान्य महिला तथा ततारपुर में अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया।
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जिला परिषद के 25 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 7 और 8, अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 और 12, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, 16 और 20 तथा ओबीसी महिला के लिए 13 और 19 आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 2, 9, 11, 14, 18, 21, 24 और 25 तथा सामान्य महिला के लिए 3, 5, 6, 10, 15, 17, 22 और 23 वार्ड निर्धारित किए गए।
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पंचायत समिति ततारपुर के 15 वार्डों में एससी के लिए 10 व 12, एससी महिला के लिए 11, ओबीसी के लिए 5 व 13, ओबीसी महिला के लिए 3, सामान्य वर्ग के लिए 1, 2, 6 व 15 तथा सामान्य महिला के लिए 4, 7, 8, 9 व 14 वार्ड आरक्षित किए गए।

मुंडावर के 17 वार्डों में एसटी के लिए 9, एससी के लिए 16 व 17, एससी महिला के लिए 1, ओबीसी के लिए 10 व 15, ओबीसी महिला के लिए 14 तथा शेष वार्ड सामान्य और सामान्य महिला वर्ग के लिए निर्धारित किए गए।


इसी तरह टपुकड़ा के 19, तिजारा के 21, कोटकासिम के 19 और किशनगढ़ बास के 19 वार्डों का भी आरक्षण तय किया गया। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपाल जाट सहित विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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