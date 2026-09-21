Rewari News: लेन बदलने के नियम तोड़ने पर 1335 वाहनों के चालान

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एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले छह चालकों के चालान किए गए। वहीं तेज डीजे या प्रेशर हॉर्न बजाने और बुलेट से पटाखे की आवाज करने वाले 10 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से ध्वनि प्रदूषण के साथ सड़क पर अन्य लोगों को भी परेशानी होती है।अभियान के दौरान लेन बदलने से संबंधित यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 1335 वाहन चालकों के चालान किए गए। एसपी ने वाहन चालकों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने, ब्लैक फिल्म का प्रयोग नहीं करने तथा बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।