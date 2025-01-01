फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Vanshika won a gold medal in Taekwondo.

Rewari News: ताइक्वांडो में वंशिका ने जीता स्वर्ण पदक

Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Vanshika won a gold medal in Taekwondo.
राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीत हासिल करने पर खुशी जाहिर करते खिलाड़ी। स्रोत : कोच
रेवाड़ी। सनसिटी निवासी वंशिका जांजड़ और कायरा ने उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया। वंशिका जांजड़ ने स्वर्ण पदक, जबकि कायरा ने रजत पदक अपने नाम किया। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1 से 5 अक्तूबर तक आयोजित की गई, जिसमें देशभर के 20 से अधिक राज्यों से आए 700 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु एवं भार वर्गों में प्रतिभाग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed