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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार भिवानी-कुरुक्षेत्र अनारक्षित स्पेशल 18 नवंबर को एक ट्रिप संचालित होगी। यह भिवानी से शाम साढ़े चार बजे रवाना होकर रात 10 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। रास्ते में कलानौर कलां, रोहतक और पानीपत स्टेशनों पर ठहराव करेगी।कुरुक्षेत्र-फुलेरा अनारक्षित स्पेशल 18 से 21 नवंबर तक प्रतिदिन संचालित होगी। यह कुरुक्षेत्र से रात साढ़े 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह साढ़े आठ बजे फुलेरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन फुलेरा-कुरुक्षेत्र अनारक्षित स्पेशल 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह फुलेरा से सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर रवाना होकर रात 8 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी।कुरुक्षेत्र-फुलेरा रेलसेवा का ठहराव कैथल, नरवाना, जींद, जुलाना, रोहतक, अस्थल बोहर, झज्जर, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कांवट, श्रीमाधोपुर, रींगस और रेनवाल स्टेशनों पर होगा। दोनों रेलसेवाओं में 12 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 14 डिब्बे होंगे।