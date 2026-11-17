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इसका उद्देश्य नियमों के विरुद्ध जमीन की खरीद-फरोख्त को रोकना है। कुंड के पास एम्स निर्माण शुरू होने से आसपास के गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त बढ़ी है। प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया है।इससे पहले धामलावास और ठोठवाल गांवों के कुछ खसरों को भी 7ए के दायरे में लाया गया था। उप तहसीलदार कुनाल ने बताया कि चंडीगढ़ से मिले आदेशों के बाद नंगली गोधा गांव के सभी खसरों की जमीन को धारा 7ए के दायरे में लिया गया है। कुंड-मनेठी उप तहसील में कुल 51 गांव आते हैं।नायब तहसीलदार ने संभाला कार्यभारमनेठी तहसील में नवनियुक्त नायब तहसीलदार कुनाल ने कार्यभार संभाला। उन्होंने कर्मचारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। तहसील में आने वाले लोगों के कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएं। कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। सभी पटवारी अपने-अपने सर्कल में बैठकर लोगों के राजस्व संबंधी कार्यों का निपटारा करें। वे नियमानुसार समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाएं।