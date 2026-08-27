Rewari News: चोरी का सामान खरीदने व बेचने के मामले में दो गिरफ्तार

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भिवाड़ी। चोरी के पांच सोलर प्लेट के साथ पुलिस ने पंजाबी मोहल्ला निवासी भोला कुमार (23) और मनोज (19) को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त की रात सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति चोरी की बिजली सोलर प्लेट बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। इसके बाद एएसआई कुंवर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चोरी की पांच सोलर प्लेट बरामद हुईं।