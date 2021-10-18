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आज की बेटियां नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं : डॉ. वंदना

Sat, 10 Oct 2026 01:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:05 AM IST
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Today's daughters are not limited to just seeking jobs: Dr. Vandana
रेवाड़ी। सेक्टर-18 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में सेवा सेतु संकल्प अभियान के तहत सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज विषय पर सेमिनार आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि आज की बेटियां नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर और नवाचार से रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। सेमिनार में स्टार्टअप, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, स्वरोजगार और उद्यमिता की संभावनाओं की जानकारी दी गई।
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एमएसएमई से हिमांशु और करण ने सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण, ऋण और प्रोत्साहन सुविधाओं के बारे में बताया। इस मौके पर दीपा भारद्वाज, सरदार सिंह बहाला, स्टाफ सदस्य और छात्राएं मौजूद रहीं।
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