Rewari News: गेटपास कटवाने के लिए किसानों को करना पड़ रहा इंतजार

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एडीसी ने अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध तरीके से खरीद करने और उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की फसल की समय पर खरीद, उठान और भुगतान हो, इसी लक्ष्य को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारी कार्य करें।सरकार के मानकों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं चौक-चौबंद हों। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।एडीसी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मंडी में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने मंडी में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और अटल कैंटीन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी रखें और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।अब तक 600 गेटपास कटेरेवाड़ी। अनाज मंडी में बाजरा बेचने के लिए किसानों को रोजाना मशक्कत करनी पड़ रही है। मंडी में सुबह से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें लग रही हैं। किसानों को गेटपास कटवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एक गेटपास जारी होने में करीब 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, जिससे प्रक्रिया धीमी होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में अब तक करीब 600 गेटपास जारी किए जा चुके हैं और लगभग 8 हजार क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है। फसल बेचने के लिए पहुंच रहे किसानों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।