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Rewari News: ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

Fri, 28 Aug 2026 11:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:12 PM IST
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Three members of a gang stealing cables from tubewells arrested.
पकड़े गए तीनों आरोपी। स्रोत : पुलिस
कोसली। पुलिस ने ट्यूबवेलों का केबल चोरी करने वाले के गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गांव खुर्शीद नगर निवासी धर्मवीर उर्फ बबलू, चरखी दादरी के गांव चिड़िया निवासी सोमबीर शर्मा उर्फ पटवारी और झज्जर के गांव बहू निवासी सतीश शामिल है। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए तीन दिन के रिमांड पर लिया है।
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इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए दो आरोपी धर्मवीर उर्फ बबलू और सोमबीर शर्मा आदतन अपराधी हैं।
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आरोपी धर्मवीर उर्फ बबलू के खिलाफ पहले भी थाना मॉडल टाउन में चोरी का एक मामला दर्ज है। इसी प्रकार आरोपी सोमबीर शर्मा उर्फ पटवारी के खिलाफ भी जिला महेंद्रगढ़ के थाना सतनाली में एक्साइज एक्ट (आबकारी अधिनियम) के तहत एक मामला दर्ज है।
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रिमांड के दौरान आरोपियों से चोरी का केबल, वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहनों और क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी।
जखाला निवासी शिकायतकर्ता सुल्तान सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि गांव मुंडड़ा रोड स्थित उनके ट्यूबवेल पर 23 अगस्त की सुबह जब उनका बेटा मोटर चलाने गया तो कोठड़ी का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर से बिजली की केबल गायब था।
घटना वाली रात लगभग ढाई बजे खेतों में चोरी करते समय पड़ोसी लक्ष्मण की सतर्कता से एक आरोपी अमित शौकीन उर्फ सीटू को ग्रामीणों की मदद से मौके पर ही काबू कर लिया गया था, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया था।

पुलिस ने आरोपी अमित शौकीन उर्फ सीटू को गिरफ्तार कर लिया था और उसके कब्जे से चोरी की गई करीब 1.5 किलोग्राम तांबे की तार बरामद की थी। पुलिस टीम ने सुराग जुटाकर सह-आरोपियों धर्मवीर उर्फ बब्लू, सोमबीर शर्मा उर्फ पटवारी तथा सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया है।
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