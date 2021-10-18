Rewari News: जमीन की धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

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29 अप्रैल को गांव नैहचाना निवासी आशा ने शिकायत दी थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि महिपाल, सूरज, रोहतास कुमार और दो अज्ञात महिलाओं ने साजिश रचकर उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया। आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन के स्थान पर दूसरी महिलाओं को खड़ा कर अचल संपत्ति का धोखाधड़ी से हस्तांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की कोशिश की गई। विज्ञापन



फिलहाल पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 29 अप्रैल को गांव नैहचाना निवासी आशा ने शिकायत दी थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि महिपाल, सूरज, रोहतास कुमार और दो अज्ञात महिलाओं ने साजिश रचकर उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया। आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन के स्थान पर दूसरी महिलाओं को खड़ा कर अचल संपत्ति का धोखाधड़ी से हस्तांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की कोशिश की गई।फिलहाल पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बावल। पुलिस ने गांव नैहचाना की जमीन को धोखाधड़ी से हड़पने और बेचने के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कार्यालय की प्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में गांव राजनौता, भीमजी की ढाणी निवासी महिपाल, गांव पलवली निवासी बबीता और गांव कटरिया निवासी राजकुमार उर्फ राजू शामिल हैं। मुख्य आरोपी महिपाल को पुलिस ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया।