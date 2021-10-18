फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   There will be no procurement of pearl millet (bajra) in Kosli today.

Rewari News: कोसली में आज नहीं होगी बाजरा की खरीद

Sat, 24 Oct 2026 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
There will be no procurement of pearl millet (bajra) in Kosli today.
कोसली। अनाज मंडी में 24 अक्तूबर को बाजरा खरीद का कार्य बंद रहेगा। खरीद का कार्य 26 अक्तूबर से रोस्टर के अनुसार जारी रखा जाएगा।मार्केट कमेटी कोसली के सचिव विकास यादव ने बताया कि मौसम खराब होने और अनाज का उठान कार्य किए जाने की वजह से शनिवार को मंडी में बाजरा की खरीद बंद रखी जाएगी। रोस्टर के अनुसार 26 अक्तूबर को गांव राधा की ढाणी, गढी, मुंदड़ा, उस्मापुर, सैदपुर, चांग, जीवड़ा, करावरा, मानकपुर, खालेटा, लुला अहीर, सहादत नगर, ढाणा, भुरथला, कोलाना की ढाणी, निमोठ, चांदनवास, श्रीनगर व गोठड़ा के किसान, जिन्हें शनिवार को आना था, वे अब सोमवार को मंडी में आ सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed