Rewari News: आंधी संग हुई बूंदाबांदी, आज से 3 दिन तक बारिश के आसार

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शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, वीरवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। एक दिन में अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 अक्तूबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव हो सकता है। देर रात से हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिमी से बदलकर उत्तर-पूर्वी होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 25 और 26 अक्तूबर को मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है।कहीं-कहीं हवाओं और गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 26 अक्तूबर से मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच-बीच में हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं।पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। वहीं, सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है। दूसरी ओर रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा।