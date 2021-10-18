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Rewari News: पड़ोसी पर चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार, नौ मामले दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:56 AM IST
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Accused arrested for knife attack on neighbor; nine cases registered
भिवाड़ी। पड़ोसी पर रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने के आरोपी भिवाड़ी निवासी दीपक उर्फ डीके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ चोरी, अपहरण, रंगदारी, मारपीट, अवैध हथियार रखने, जुआ-सट्टा और अवैध शराब परिवहन सहित नौ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि मिलकपुर गुर्जर निवासी गोपाल दास ने शिकायत दी थी कि एक सितंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे दीपक ने उसके भाई अशोक कुमार को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। उस समय दीपक के साथ उसकी बुआ का लड़का भी था।
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अशोक के बाहर आते ही दीपक के साथी ने उसकी बांह पकड़ ली और दीपक ने जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। अशोक ने बचने का प्रयास किया तो उसकी कोहनी पर भी चाकू से हमला किया गया।
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शोर सुनकर गोपाल दास और उसका बेटा बाहर आए तो आरोपी भाग गए। गंभीर हालत में अशोक को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया।
गोपाल दास के अनुसार, कुछ दिन पहले दीपक ने चोरी की थी। पुलिस को अशोक ने उसका नाम बताया था। इसी रंजिश में हमला किया गया। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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