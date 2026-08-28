Rewari News: नेटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम को स्कूल में किया गया सम्मानित

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समारोह में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने रेवाड़ी जिले की नेटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टीम को प्रथम स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।डीईईओ प्रदीप दहिया ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यालय में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की।डीईईओ के विद्यालय पहुंचने पर एनसीसी विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट के साथ सलामी देकर उनका स्वागत किया। मंच संचालन रवि वत्स ने किया। प्राचार्य विनोद मेहता ने डीईईओ प्रदीप दहिया का आभार जताते हुए कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने विद्यालय पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।इस दौरान खिलाड़ियों के साथ डीपीई सुनील कुमार, प्रशिक्षक रविंद्र कुमार, सुदेश कुमारी, जसबीर, डीपीई अशोक, मंजीत और रेणु को भी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल अधिकारी भूपेंद्र, सुनील, गांव के सरपंच रामचंद्र, खटवाली के सरपंच, एफएलएन समन्वयक चरण सिंह समस्त स्टाफ मौजूद रहा।