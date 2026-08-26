Rewari News: 2 को होगी राज्य स्तरीय वादन प्रतियोगिता28 अगस्त होगी वॉलीबाल प्रतियोगिता
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:47 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
कुंड। गांव कढू भवानीपुर, ग्राम पंचायत मामड़िया आसमपुर में शहीद धनपत सिंह चौहान वॉलीबाल क्लब की ओर से 28 अगस्त को वॉलीबाल प्रतियोगिता कराई जाएगी। प्रतियोगिता बाबा जाहरवीर गोगाजी के मेले के उपलक्ष्य में होगी। इसमें आसपास के गांवों की टीमें भाग लेंगी। आयोजक क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 200 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है। विजेता टीम को 11 हजार रुपये, उपविजेता को 5100 रुपये, तृतीय स्थान वाली टीम को 3100 रुपये मिलेगा। संवाद
विज्ञापन