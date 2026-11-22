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आशियाना वृद्धाश्रम के प्रधान दिनेश राजपाल, नीतू अनेजा, प्रो. सीएल सोनी और संस्था के संयोजक दिनेश कपूर ने कहा कि गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालूराम ने उन्हें व्यापार के लिए 20 रुपये दिए थे।गुरुजी ने इस राशि से दीन-दुखियों की सेवा की और इसे सच्चा सौदा बताया। उनके अनुसार, गुरु नानक देव जी ने मानवता की सेवा, समानता और जरूरतमंदों की सहायता का मार्ग दिखाया। आज भी गुरुद्वारों में चलने वाली लंगर परंपरा उनके विचारों का प्रतीक है।संस्था इकाई प्रमुख दयानंद आर्य, गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह सभा बारा हजारी के प्रधान सरदार प्रीतपाल सिंह विग और पंजाबी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान सरदार बलबीर सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अमीर मलिक भागो के छप्पन भोग को अस्वीकार कर गरीब बढ़ई भाई लालो की सादी रोटी स्वीकार की थी। इससे उन्होंने मेहनत की कमाई और ईमानदारी का महत्व समझाया।इस अवसर पर भजन गायिका सोनिया पोपली ने सतगुरु मैं तेरी पतंग भजन प्रस्तुत कर संगत को भावविभोर कर दिया। पर्यावरण सेवी सुनीता आर्य और शिक्षाविद सोनिया कपूर ने प्रभात फेरी में संगत के उत्साह का उल्लेख करते हुए गुरुजी के संदेशों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।कार्यक्रम में संस्था के उपप्रधान अजय भारद्वाज, समाजसेवी सुभाष खट्टर, पर्यावरण सेवी राजेंद्र गेरा, शिक्षाविद सत्यव्रत शास्त्री, सरदार कश्मीर सिंह और जतिन सैनी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अतिथियों को गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, स्वर्ण मंदिर, राधा-कृष्ण और श्याम बाबा के चित्र, प्रशस्ति पत्र तथा स्वर्ण पदक भेंट किए गए।