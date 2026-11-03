वीरांगना कस्तूरी बाई के जीवनवृत्त को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए : नाहड़िया

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नाहड़िया ने बताया कि हरियाणा दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में रेवाड़ी की वीरांगना कस्तूरी बाई का स्मरण किया था। इसके बाद भी उनके जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। इस संबंध में परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शोध करवाने की मांग की गई है।उन्होंने बताया कि हरियाणा गजेटियर के खंड एक, भाग दो (इतिहास) और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दस्तावेज में भी कस्तूरी बाई का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार डॉ. केसी यादव ने भी उन्हें क्रांतिकारी वीरांगना बताया है।वर्ष 1899 में बालधन कलां के आर्य समाजी यादव परिवार में जन्मी कस्तूरी बाई ने पति रामपत यादव के साथ नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। पति का निधन भी उनके जेल में रहते हुए हो गया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। 15 अगस्त 1971 को उनका निधन हुआ। वे ओजस्वी वक्ता, भजन उपदेशिका और कवयित्री भी थीं।