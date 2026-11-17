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अदालत ने दोषी पर 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले में दूसरे आरोपी अरुण उर्फ अर्जुन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।कोर्ट ने 13 नवंबर को जगदीश को हत्या और चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा की अवधि पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और धारा 323 के तहत एक साल का कठोर कारावास सुनाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 16 अक्तूबर 2022 की रात करीब 10 बजे की है। गांव मनेठी निवासी धर्मपाल बेटे सोनू और नरेंद्र पाल के साथ खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान जगदीश उर्फ जग्गी अपने साथियों के साथ उनकी दुकान के सामने शराब पी रहा था और गाली-गलौज कर रहा था।धर्मपाल का परिवार दुकान के ऊपर रहता था। उन्होंने जगदीश और उसके साथियों को गाली-गलौज बंद करने और वहां से जाने के लिए कहा। इस बात पर कहासुनी हो गई और जगदीश ने धर्मपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। सोनू और नरेंद्र ने बीच-बचाव कर धर्मपाल को घर पहुंचाया।कुछ देर बाद धर्मपाल अपने भतीजे सोनू के साथ बाइक पर सवार होकर कुंड पुलिस चौकी में शिकायत देने जा रहे थे। जब वे बीकानेर रेस्टोरेंट के पास पहुंचे तो पीछे से सफेद रंग की वरना कार में जगदीश और अरुण वहां पहुंचे। आरोप था कि जगदीश ने जान से मारने की नीयत से बाइक को टक्कर मार दी।इससे सोनू सड़क किनारे और धर्मपाल सड़क पर गिर पड़े। धर्मपाल जब उठने का प्रयास कर रहे थे तो जगदीश ने कार पीछे करके उन्हें दोबारा टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल धर्मपाल को परिजन सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोनू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की गवाही बनी अहमपुलिस ने 17 अक्तूबर 2022 को खोल थाना में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से वरना कार और बाइक कब्जे में लेकर उनकी मैकेनिकल जांच कराई। कार जगदीश के नाम पंजीकृत मिली थी। घटनास्थल के पास दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी कब्जे में ली गई। इसमें सफेद रंग की कार को दोपहिया वाहन को टक्कर मारते देखा गया, हालांकि वाहनों के नंबर स्पष्ट नहीं थे। अदालत में सोनू और नरेंद्र पाल की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वाहनों की जांच और अन्य साक्ष्यों को आधार बनाया गया। अदालत ने माना कि जगदीश ने पहली टक्कर के बाद कार पीछे करके धर्मपाल को दोबारा टक्कर मारी थी। इससे उसकी हत्या करने की मंशा साबित होती है।अकेला कमाने वाला होने का दिया था हवालासजा पर सुनवाई के दौरान जगदीश ने अदालत में कहा कि उसके पिता का निधन हो चुका है। उसकी बुजुर्ग मां बीमार रहती हैं और पत्नी व नाबालिग बेटियों की जिम्मेदारी भी उसी पर है। वह खेतीबाड़ी करता है और परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है। इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। बचाव पक्ष ने गवाहों की पहचान, दोनों टक्करों के बीच करीब 10 मिनट के अंतर और एफआईआर दर्ज होने में देरी जैसे तर्क रखे। अदालत ने स्पष्ट किया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाना परिवार की प्राथमिकता थी।