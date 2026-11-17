Rewari News: बाबू बालमुकुंद के नाम हो पुस्तकालय का नामकरण
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 17 Nov 2026 11:17 PM IST
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रेवाड़ी। प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक मंच ने जिले के जिला पुस्तकालय का नामकरण साहित्यकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त के नाम पर करने और परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में मंच के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक हरिओम, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, मनोज यादव, सेवानिवृत्त ईओ और कैलाश चंद के नेतृत्व में उपायुक्त अभिषेक मीणा को ज्ञापन सौंपा।
मंच की ओर से बताया गया कि बाबू बालमुकुंद गुप्त की 161वीं जयंती पर आयोजित सभा में इस मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बाबू बालमुकुंद गुप्त का साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला पुस्तकालय का नाम उनके नाम पर रखने और प्रतिमा स्थापित करने से आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा मिलेगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, प्रवक्ता कृष्ण कुमार, सुरेंद्र कुमार, शेर सिंह, अजय सिंह, सुरेश, अमित, लक्ष्मी यादव, सुमन देवी और निरंजन सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे।
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मंच के संयोजक हरिओम ने उम्मीद जताई कि शासन और प्रशासन इस मांग को स्वीकार कर इसे अमलीजामा पहनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।
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मंच की ओर से बताया गया कि बाबू बालमुकुंद गुप्त की 161वीं जयंती पर आयोजित सभा में इस मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बाबू बालमुकुंद गुप्त का साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला पुस्तकालय का नाम उनके नाम पर रखने और प्रतिमा स्थापित करने से आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा मिलेगी।
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ज्ञापन सौंपने वालों में कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, प्रवक्ता कृष्ण कुमार, सुरेंद्र कुमार, शेर सिंह, अजय सिंह, सुरेश, अमित, लक्ष्मी यादव, सुमन देवी और निरंजन सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे।
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मंच के संयोजक हरिओम ने उम्मीद जताई कि शासन और प्रशासन इस मांग को स्वीकार कर इसे अमलीजामा पहनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।