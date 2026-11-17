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मंच की ओर से बताया गया कि बाबू बालमुकुंद गुप्त की 161वीं जयंती पर आयोजित सभा में इस मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बाबू बालमुकुंद गुप्त का साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला पुस्तकालय का नाम उनके नाम पर रखने और प्रतिमा स्थापित करने से आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा मिलेगी।ज्ञापन सौंपने वालों में कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, प्रवक्ता कृष्ण कुमार, सुरेंद्र कुमार, शेर सिंह, अजय सिंह, सुरेश, अमित, लक्ष्मी यादव, सुमन देवी और निरंजन सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे।मंच के संयोजक हरिओम ने उम्मीद जताई कि शासन और प्रशासन इस मांग को स्वीकार कर इसे अमलीजामा पहनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।