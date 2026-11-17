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राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का उन्हें हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। उनके पिता को भी यहां के लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। क्षेत्र से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। लोगों के सहयोग और समर्थन की बदौलत ही भाजपा तीसरी बार सत्ता में पहुंची है। इससे पहले उन्होंने दिवंगत अमर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा मजबूत होता है। लोगों में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बढ़ती है। झाड़सा खाप के प्रधान चौधरी महेंद्र ठाकरान ने अध्यक्षता की।इस अवसर पर समाजसेवी अनिल रायपुर, नगरपालिका उपप्रधान अर्जुन चौकन, मंडल अध्यक्ष रमेश लोर, निहाल सिंह चौकन सहित आसपास के गांवों के सरपंच और अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।