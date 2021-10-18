Rewari News: विद्यार्थियों को धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच का महत्व बताया

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व्याख्यान की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष सतीश कुमार और संचालन डॉ. एमएस बड़क ने किया। उन्होंने मुख्य वक्ता, शिक्षकों और शोधार्थियों का स्वागत किया।प्रो. तनेजा ने गणित और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को जोड़ते हुए कहा कि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि समस्याओं का व्यवस्थित समाधान खोजने का दृष्टिकोण है। जीवन की चुनौतियों का सामना भी सकारात्मक सोच, धैर्य और निरंतर प्रयास से किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि सफल व्यक्तित्व के निर्माण में अनुशासित सोच, तार्किक निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों को असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।उन्होंने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, गुरु नानक देव और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित किया। साथ ही टीम वर्क, आपसी सहयोग और सामाजिक सामंजस्य का महत्व भी समझाया। इस अवसर पर डॉ. सूरज नारा, डॉ. अंकित यादव, डॉ. राजेंद्र, डॉ. प्रतिभा, अन्नू रानी, रितिका, विकास, रिम्पी मौजूद रहे।