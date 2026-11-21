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जिला कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 26 अगस्त से 3 अक्तूबर तक विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की जानकारी दी थी।दूसरे चरण में प्रत्येक विद्यालय से एक महिला और एक पुरुष शिक्षक को प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। ये शिक्षक विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के अन्य वर्गों को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे।प्रशिक्षण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिताली अग्रवाल ने पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, अनिवार्य रिपोर्टिंग, बाल अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखने संबंधी कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि 26 नवंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसानी में मेगा लीगल सर्विस कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर आमजन को सेवाएं और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।