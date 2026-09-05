Rewari News: शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया टीईटी और एनपीएस का विरोध

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राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के राज्य कोषाध्यक्ष सुनील कुमार और जिला प्रधान धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षकों की ओर से देशभर में इन दोनों मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि जब तक सरकार शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में 6 से 9 अक्तूबर तक नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।इसके बाद भी सरकार की ओर से मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का आंदोलन मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा।शिक्षक नेताओं ने कहा कि सेवा के दौरान शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। साथ ही नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की जा रही है। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।