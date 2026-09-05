Rewari News: बेहतर परीक्षा परिणाम देने पर शिक्षक सम्मानित

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कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य ब्रिज किशोर ने मां सरस्वती और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कैडेट्स ने डॉ. राधाकृष्णन के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्राचार्य ने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा रही है।उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन जीने की कला और अपने सपनों की दिशा पहचानने की सीख भी देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र की रीढ़ होते हैं और अपने परिश्रम व समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन में उजाला भरते हैं।सत्र 2025-26 की कक्षा दसवीं और बारहवीं के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम में योगदान देने वाले शिक्षकों को प्राचार्य ने सम्मानित किया। इनमें रवींद्र कुमार, दिनेश मल्हान, मुशाहिद हुसैन, दुर्गा सिंह, योगेश कुमार सिंघल, प्रवीण मिश्रा, डॉ. विनय कुमार भटनागर, गौरव उपाध्याय, भवानी सिंह, अरविंद कुमार, अरुण कुमार द्विवेदी, शिवानी यादव, मनोज कुमार ओझा और विजय कुमार द्विवेदी शामिल रहे।