Rewari News: यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में टैगोर स्कूल की टीम रही विजेता

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प्रतियोगिता का शुभारंभ गांव भूड़ला निवासी पहलवान विनोद ने किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने खेल का दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बालक वर्ग में संगवाड़ी की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का स्थान हासिल किया, जबकि बालिका वर्ग में भूड़ला की टीम उपविजेता रही। आयोजकों ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को बधाई दी।रेवाड़ी बास्केटबॉल संघ के सचिव लख्मीचंद ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले के युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उनकी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से चयनित खिलाड़ी 11 सितंबर से झज्जर के बहादुरगढ़ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रेवाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संघ की ओर से चयनित खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।प्रतियोगिता के आयोजन में रेवाड़ी बास्केटबॉल संघ के सदस्यों के साथ-साथ गांव संगवाड़ी के गणमान्य लोगों ने भी सहयोग किया। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आयोजकों में उत्साह का माहौल रहा। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।