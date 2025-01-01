Rewari News: लायनेस क्लब के अधिष्ठापन समारोह में सुमिता भार्गव बनीं अध्यक्ष

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कार्यक्रम में दिल्ली से मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष गोल्डन लायंस अमरजीत कौर अपनी टीम के साथ पहुंची। पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं पीएमसीसी गोल्डन लायंस सविता मल्होत्रा गेस्ट ऑफ ऑनर और इंडक्शन अधिकारी के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने नए सदस्यों को क्लब में शामिल कर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।क्लब की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष गोल्डन लायनेस तृप्ति भार्गव भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम का मंच संचालन गोल्डन लायनेस रजनी भार्गव ने किया।समारोह में क्लब की वरिष्ठ सदस्याओं, पूर्व अध्यक्षों और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। इस अवसर पर क्लब की सामाजिक गतिविधियों और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई गई।