Rewari News: बोर्ड परीक्षा से पहले हर शनिवार होगा विद्यार्थियों का टेस्ट, कमजोर स्कूलों पर रहेगा विशेष फोकस

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शिक्षा विभाग का उद्देश्य टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करना और परीक्षा से पहले उनकी कमजोरियों को दूर करना है। पिछले शैक्षणिक सत्र में जिन सरकारी स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा था, उनकी अलग से सूची तैयार की जा रही है। इन स्कूलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि इस बार परिणाम में सुधार किया जा सके।टेस्ट में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्यजारी निर्देशों के अनुसार सभी बीईओ अपने ब्लॉक के स्कूलों में शनिवार को टेस्ट आयोजित करवाना सुनिश्चित करेंगे। टेस्ट के दौरान बोर्ड कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। किसी स्कूल में लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रिंसिपल और विषय अध्यापक की जवाबदेही तय की जाएगी।कमजोर विद्यार्थियों के लिए लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएंटेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उसी सप्ताह करनी होगी और उनका रिकॉर्ड भी संधारित किया जाएगा। इसके आधार पर कमजोर विषयों और विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाएंगी, ताकि समय रहते उनकी कमियों को दूर किया जा सके।वर्जनबोर्ड कक्षाओं का शैक्षणिक स्तर सुधारना विभाग की प्राथमिकता है। सभी स्कूलों में शनिवार को टेस्ट अनिवार्य किया गया है। कम परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष फोकस रहेगा।राजेंद्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी