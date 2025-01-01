Rewari News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के बारे मेंं बताया

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कार्यक्रम में आचार्य कर्मबीर ने कहा कि युवा देश की रीढ़ हैं। समाज के विकास के लिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। विद्यार्थियों को अनुशासन अपनाने, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और नशे से दूर रहने की अपील की गई।निरीक्षक मनोज कुमार ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। पुलिस टीम ने बताया कि नशे का दुष्प्रभाव व्यक्ति के साथ उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव और यातायात नियमों के पालन के बारे में भी जानकारी दी गई।