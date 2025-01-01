फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Students were informed about the adverse effects of substance abuse.

Rewari News: विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के बारे मेंं बताया

Sat, 10 Oct 2026 01:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Students were informed about the adverse effects of substance abuse.
शपथ लेती पुलिस टीम व विद्यार्थी। स्रोत : स्कूल
रेवाड़ी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिठवाना में शुक्रवार को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में थाना मॉडल टाउन के प्रबंधक निरीक्षक मनोज कुमार और उनकी टीम ने नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में आचार्य कर्मबीर ने कहा कि युवा देश की रीढ़ हैं। समाज के विकास के लिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। विद्यार्थियों को अनुशासन अपनाने, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और नशे से दूर रहने की अपील की गई।
विज्ञापन

निरीक्षक मनोज कुमार ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। पुलिस टीम ने बताया कि नशे का दुष्प्रभाव व्यक्ति के साथ उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव और यातायात नियमों के पालन के बारे में भी जानकारी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed