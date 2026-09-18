Rewari News: विद्यार्थियों को कराया योगाभ्यास, लाभ बताए
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:37 PM IST
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रेवाड़ी। गांव करावरा-मानकपुर में विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास कराया गया। पतंजलि योग पीठ के जिला प्रभारी एवं योग प्रशिक्षक नरेश कुमार यादव ने विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया।
योग प्रशिक्षक ने विद्यार्थियों को योग की विभिन्न क्रियाओं की सही विधि समझाते हुए नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन को एकाग्र और तनावमुक्त रखने में भी सहायक है।
इस दौरान विद्यार्थियों ने अनुलोम-विलोम, प्राणायाम सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। विद्यालय के शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों के साथ योगाभ्यास में भाग लिया और उन्हें दैनिक जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया।
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योग प्रशिक्षक ने विद्यार्थियों को योग की विभिन्न क्रियाओं की सही विधि समझाते हुए नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन को एकाग्र और तनावमुक्त रखने में भी सहायक है।
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इस दौरान विद्यार्थियों ने अनुलोम-विलोम, प्राणायाम सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। विद्यालय के शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों के साथ योगाभ्यास में भाग लिया और उन्हें दैनिक जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया।
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