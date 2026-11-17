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यज्ञ में विद्यार्थियों और विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि और पर्यावरण की शुद्धता की कामना की गई।इस दौरान विद्यार्थियों को यज्ञ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही भारतीय वैदिक परंपराओं, संस्कारों और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम के समापन पर मुख्याध्यापक रामफल ने यज्ञ की पुरोहिता श्रुति आर्या शास्त्री को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और संस्कार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस अवसर पर हरचरण, तरुणा जाटव, इंद्रजीत, रूबी, श्रुति आर्या सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन वैदिक शांति पाठ के साथ हुआ।