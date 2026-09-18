Rewari News: योग सत्र में विद्यार्थियों ने सीखे योगासन और प्राणायाम

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सत्र के दौरान डॉ. भारत भूषण ने विद्यार्थियों को विभिन्न वार्म-अप एवं स्ट्रेचिंग अभ्यास करवाए। उन्होंने योगाभ्यास से पहले शरीर को तैयार करने और मांसपेशियों में लचीलापन बनाए रखने के लिए वार्म-अप के महत्व की जानकारी दी।इसके बाद योग क्लब प्रभारी डॉ. मोनू ने विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं अन्य योगाभ्यास करवाए। उन्होंने योग के सही तरीकों की जानकारी देते हुए बताया कि नियमित योगाभ्यास तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने तथा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है।योग सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न अभ्यासों को अनुशासन के साथ किया। इस अवसर पर प्रीता कुमारी, डॉ. हरिप्रकाश एवं डॉ. भारत भूषण सहित महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।योग क्लब की ओर से विद्यार्थियों को नियमित योगाभ्यास एवं शारीरिक गतिविधियों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया।