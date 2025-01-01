Rewari News: विद्यार्थियों को दी सेना में कॅरियर के अवसरों की जानकारी

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मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह गढ़वाल राइफल्स, लैंसडाउन ने विद्यार्थियों से संवाद किया। अध्यक्षता प्राचार्य मनोज कुमार ने की। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।मुख्य वक्ता ने विद्यार्थियों को भारतीय सेना में उपलब्ध एनडीए, सीडीएस, तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) समेत विभिन्न प्रवेश योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेना में कॅरिअर रोजगार के साथ अनुशासन, नेतृत्व, जिम्मेदारी और राष्ट्रसेवा का अवसर भी प्रदान करता है।उन्होंने विद्यार्थियों को दृढ़ संकल्प, मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। फिटनेस का संदेश देते हुए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।साथ ही नशे और सोशल मीडिया की लत से दूर रहने की सलाह दी। विद्यार्थियों ने सेना में प्रवेश से जुड़े सवाल पूछे, जिनका लेफ्टिनेंट कर्नल ने जवाब दिया। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।