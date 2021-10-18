Rewari News: ईएसआईसी डिस्पेंसरी के डॉक्टर और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी, 5 लाख रुपये मांगे

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डिस्पेंसरी के लैब टेक्नीशियन गुरमीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर को वह अपनी टाटा पंच कार सर्विस कराने के लिए धारूहेड़ा स्थित अभिषेक मोटर्स पर गए थे। सर्विस के दौरान कर्मचारियों ने उनकी कार की विंडस्क्रीन और वाइपर के बीच एक पत्र मिलने की जानकारी दी। पत्र में ईएसआईसी डिस्पेंसरी नंबर-2 के डॉक्टर से चपरासी तक को जान से मारने की धमकी देते हुए पांच लाख रुपये मांगे गए थे।उन्होंने पत्र पढ़ा तो पांव तले जमीन खिसक गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी। धारूहेड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार, सेक्टर-6 थाना प्रभारी पीएसआई सचिन कुंडू और सीआईए धारूहेड़ा प्रभारी टीम के साथ डिस्पेंसरी पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने स्टाफ से चिट्ठी मिलने और घटना से जुड़ी जानकारी हासिल की। इसके बाद डिस्पेंसरी के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया।धमकी भरे पत्र के पहले पन्ने में आरोपी ने सोमवार शाम 5 बजे तक रकम देने के लिए सहमति का संकेत देने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि इसके बाद कर्मचारियों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और मांग पूरी नहीं करने पर रकम दोगुनी कर दी जाएगी।पत्र में लिखा है कि ईएसआईसी डिस्पेंसरी नंबर-2 के डॉक्टर से लेकर चपरासी तक सभी कर्मचारियों को जान से मार दिया जाएगा। मुझे लोग यमराज कहते हैं जिसको मैंने फोन कर दिया या पत्र लिख दिया, उसका मरना तय माना जाता है।तुम सभी कर्मचारी मिलकर 5 लाख इकट्ठा करो अगर नहीं दिया तो एक-एक करके सभी को जान से मार दिया जाएगा। एक कर्मचारी के मारने के बाद मेरी डिमांड दोगुनी हो जाएगी। तुम सब मिलकर फैसला कर लो। मरना है या फिर पैसे देने हैं।मेन गेट पर प्लस का निशान लगा देना। इसका मतलब होगा कि तुम पैसे दोगे। नहीं देने पर तुम सब मौत का तमाशा देखोगे। तुम सबको सोमवार 5 तक का समय दिया जाता है। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है।दूसरे पन्ने पर लिखा... इस लेटर को तुम लोग मजाक में मत लेना:दूसरे पन्ने पर लिखा इस लेटर को तुम लोग मजाक में मत लेना यह मौत का पैगाम है। मुझे पैसा चाहिए या फिर तुम्हारी एक-एक की मौत चाहिए। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेटर। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद गुरमीत सिंह ने धारूहेड़ा के सेक्टर-6 थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पत्र को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डिस्पेंसरी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पत्र रखने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। घटना के बाद डिस्पेंसरी के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। उल्लेखनीय है कि डिस्पेंसरी में डॉक्टर समेत 12 कर्मचारी तैनात हैं और करीब 30 हजार कर्मचारियों के कार्ड बने हुए हैं।वर्जनशिकायत मिलने पर डिस्पेंसरी के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।-सचिन कुंडू, प्रभारी, सेक्टर-6 थाना।