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भ्रमण के दौरान छात्राओं ने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों और प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। उन्होंने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।प्राध्यापकों और स्टाफ सदस्यों से बातचीत कर विभिन्न पाठ्यक्रमों, कॅरिअर विकल्पों और उच्च शिक्षा की संभावनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त किया। महाविद्यालय की छात्राओं के साथ भी संवाद किया।महाविद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का आधार है।उन्होंने छात्राओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने भी 12वीं कक्षा के बाद उपलब्ध पाठ्यक्रमों और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी।