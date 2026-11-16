Rewari News: बाजार में बढ़ा हीटर, ब्लोअर और गीजर का स्टॉक

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दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ ही इनकी बिक्री में और तेजी आएगी। शहरी इलाकों में रहने वाले लोग सुविधा और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए बिजली से चलने वाले स्टोरेज गीजर खरीदना पसंद कर रहे हैं।15 से 25 लीटर क्षमता वाले गीजर की मांग अधिक है। दुकानदारों के अनुसार, अभी ठंड की शुरुआत हुई है और करीब 50 प्रतिशत लोगों ने ही गीजर का इस्तेमाल शुरू किया है।ठंड बढ़ने पर बाथरूम के साथ रसोई में बर्तन धोने के लिए भी गीजर की मांग बढ़ने की संभावना है। दुकानदारों के अनुसार कि ग्राहक अब बिजली की खपत को ध्यान में रखते हुए 4 और 5 स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफिशिएंट गीजर पसंद कर रहे हैं।वहीं, बिजली की बचत को प्राथमिकता देने वाले कुछ ग्राहक गैस गीजर भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा रूम हीटर और ब्लोअर की मांग भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है हीटर-गीजर की बिक्रीशहर के मुख्य बाजार में गीजर बेचने वाले दुकानदार जीतू और रोशन ने बताया कि इस बार सुबह-शाम ठंड का असर पहले से ही महसूस होने लगा है। बाद में मांग बढ़ने पर किल्लत न हो, इसके चलते लोग हीटर और गीजर खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार कारोबार में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिलहाल दुकानों पर अलग-अलग कंपनियों और कीमतों के उपकरणों का स्टॉक रखा जा रहा है, ताकि ठंड बढ़ने पर ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार सामान उपलब्ध कराया जा सके।