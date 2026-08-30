Rewari News: आईजीयू की खेल परिषद की बैठक में खेल बजट मंजूर, पुरस्कार राशि में की बढ़ोतरी

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बैठक में खिलाड़ियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 10 से 15 सीटर नई एसयूवी गाड़ी खरीदने की मंजूरी दी गई। इससे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाने वाले खिलाड़ियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी।खिलाड़ियों के लिए सबसे अहम फैसला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर मिलने वाली नकद प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का रहा। नए नियमों के अनुसार प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी को अब 51 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 21 हजार रुपये थी।द्वितीय स्थान के लिए पुरस्कार राशि 18 हजार से बढ़ाकर 31 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दी गई है। पहली बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में केवल प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है।बैठक में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. करण सिंह, कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह, खेल परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. विकास बत्रा और सचिव सह खेल निदेशक डॉ. अशोक यादव मौजूद रहे। बाहरी विशेषज्ञों के रूप में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा से प्रो. अशोक शर्मा और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रो. जेपी शर्मा भी शामिल हुए। संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य व शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी उपस्थित रहे।सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध : कुलपतिकुलपति प्रो. असीम मिगलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के साथ बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल उपकरण, सुविधाजनक मैदान और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीत और हार से अधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य आईजीयू को खेल के क्षेत्र में देश के अग्रणी संस्थानों में शामिल करना है।