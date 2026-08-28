फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Sisters tied Rakhis and prayed for their brothers' long lives.

Rewari News: बहनों ने राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना की

Fri, 28 Aug 2026 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Sisters tied Rakhis and prayed for their brothers' long lives.
शहर में भाई को राखी बांधती बहन। संवाद - फोटो : सांकेतिक
रेवाड़ी। भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार शुक्रवार को जिलेभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाइयों की आरती उतारी, तिलक लगाया और उनकी कलाई में स्नेह की डोर बांधी। भाइयों ने बहनों को उपहार दिए और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। बहनों ने भाइयों की सुख-समृद्धि व लंबी उम्र की कामना की।
विज्ञापन

त्योहार को लेकर बाजारों में भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह से ही महिलाएं और बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हुए। बहनों ने पूजा की थाली सजाकर भाई की आरती उतारी, तिलक लगाया और राखी बांधी। इसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार दिए।
विज्ञापन

कई परिवारों में बहनों के मायके पहुंचने से घरों में त्योहार की खुशियां और बढ़ गईं। दूर रहने वाली बहनें भी अपने भाइयों के घर पहुंचीं। त्योहार को लेकर शहर के मुख्य बाजारों में पिछले कई दिनों से रौनक बनी हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को भी सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। बहनों ने भाइयों के लिए अलग-अलग डिजाइन और रंगों की राखियां खरीदीं। बच्चों में कार्टून और आकर्षक डिजाइन वाली राखियों को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। दुकानों पर पारंपरिक राखियों के साथ फैंसी, नग-जड़ित और स्टोन वाली राखियां भी उपलब्ध रहीं।

राखी के साथ मिठाइयों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ रही। ग्राहकों ने भाई-बहन के लिए मिठाई, नमकीन और अन्य सामान की खरीदारी की। बाजारों में जगह-जगह राखी की अस्थायी दुकानें भी सजी रहीं। त्योहार के कारण शहर के प्रमुख बाजारों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक आवाजाही रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed