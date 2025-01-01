Rewari News: सफाईकर्मियों ने वाल्मीकि चौक पर जलाया सरकार का पुतला

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इकाई प्रधान शिवा गंगाहेड़ी ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाल करना, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग बंद करना, कर्मचारियों को नियमित करना तथा वेतन विसंगतियां दूर करना शामिल है।कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारियों समेत नगरपालिका के अन्य कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावितलंबे समय से जारी हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासी राजेश ने कहा कि सफाई व्यवस्था बिगड़ने से लोगों को रोजाना परेशानी हो रही है। सरकार और कर्मचारियों को बातचीत कर जल्द समाधान निकालना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के पास दुकानदार सुनील, राव तुलाराम पार्क के पास दुकानदार मनोज राव व तुर्कियावास रोड पर स्थानीय निवासी हिम्मत ने कहा कि जब से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई। जब से यहां से कूड़ा नहीं उठा है। जगह-जगह कूड़ा जमा होने से राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि कचरा सड़कों के किनारे जमा होने से बदबू और गंदगी बढ़ रही है। इससे आसपास के वातावरण पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से सफाई व्यवस्था सुचारू कराने और नियमित रूप से कूड़ा उठाने की मांग की।वर्जन:सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पूरे प्रदेशभर में चल रही है। हमारी तरफ से जगह-जगह से कूड़ा उठान का कार्य चल रहा है। हालांकि कई स्थानों पर लोगों ने खुद कूड़ा पॉइंट बना दिए हैं, उसे जल्द उठाने का कार्य किया जाएगा। - अरुण नांदल, ईओ नगर परिषद, रेवाड़ी